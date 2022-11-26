2022/11/26 | 03:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الجمعة، عن تعرض قاعدة في مدينة الشدادي بسوريا لهجوم صاروخي، ولكنها أكدت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).