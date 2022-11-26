2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر أمني:مصر رفضت بنداً لاتفاقية أممية يشترط تبني زواج الشواذ لدعم الدول النامية القاهرة -مصطفى عمارة استأثرت الأزمة بين دولة قطر منظمة المونديال وعدد من الدول الأوروبية حول منع الدوحة الدعاية للمثلية أثناء مباريات كأس العالم باهتمام الرأي العام ودخل الأزهر على خط الأزمة بإعلان تضامنه مع قطر ، وفي هذا الإطار وفي اتصال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ الأزهر لـ(الزمان):دعوات ترويج المثلية الجنسية في مجتمعاتنا مرفوضة دينياً وانسانياً ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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