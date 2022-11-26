شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬دعوات‭ ‬ترويج‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬مرفوضة‭ ‬دينياً‭ ‬وانسانياً‭ ‬

2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬أمني‭:‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬بنداً‭ ‬لاتفاقية‭ ‬أممية‭ ‬يشترط‭ ‬تبني‭ ‬زواج‭ ‬الشواذ‭ ‬لدعم‭ ‬الدول‭ ‬النامية القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ استأثرت‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬منظمة‭ ‬المونديال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬حول‭ ‬منع‭ ‬الدوحة‭ ‬الدعاية‭ ‬للمثلية‭ ‬أثناء‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬باهتمام‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ودخل‭ ‬الأزهر‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الأزمة‭ ‬بإعلان‭ ‬تضامنه‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬وفي‭ ‬اتصال‭ […]

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