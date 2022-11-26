2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام اذا كانوا يريدون ان يحاربوا هدر الأموال العامة مع محاربة الفساد شبه المزعومة، فإن اول الإجراءات هي إيقاف رواتب جميع أعضاء مجلس النواب الحاليين وفي الدورات السابقة ايقافاً تاماً، والإبقاء على راتب النائب من وظيفته السابقة قبل ان يصل الى البرلمان، مع هامش بسيط يعادل قيمة إيفادات الموظف العمومي عند سفره […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف هدر المال العام ..مثال واحد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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