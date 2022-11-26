إيقاف‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ..‬مثال‭ ‬واحد

2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ اذا‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬ان‭ ‬يحاربوا‭ ‬هدر‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬شبه‭ ‬المزعومة،‭ ‬فإن‭ ‬اول‭ ‬الإجراءات‭ ‬هي‭ ‬إيقاف‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحاليين‭ ‬وفي‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬ايقافاً‭ ‬تاماً،‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬السابقة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬البرلمان،‭ ‬مع‭ ‬هامش‭ ‬بسيط‭ ‬يعادل‭ ‬قيمة‭ ‬إيفادات‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬عند‭ ‬سفره‭ […]

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