‭ ‬دعم‭ ‬بريطاني‭ ‬للأوكرانيات‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬يد‭ ‬الجنود‭ ‬الروس

2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬خيرسون‭ ‬ونصف‭ ‬سكان‭ ‬كييف‭ ‬محرومون‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‮ ‬ كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬موسكو‭ ‬–‭ ‬لند‭ ‬ن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أدى‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬مدنياً‭ ‬الجمعة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬كييف‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ […]

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