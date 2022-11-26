2022/11/26 | 04:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 15 قتيلا في قصف روسي على خيرسون ونصف سكان كييف محرومون من الكهرباء كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – موسكو – لند ن -الزمان أدى قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى مقتل 15 مدنياً الجمعة وفق ما أعلنت مسؤولة في المدينة، فيما لا يزال نحو نصف سكان كييف محرومين من الكهرباء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعم بريطاني للأوكرانيات الناجيات من العنف الجنسي يد الجنود الروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعم بريطاني للأوكرانيات الناجيات من العنف الجنسي يد الجنود الروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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