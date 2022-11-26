2022/11/26 | 05:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد القطن من أبرز المنتجات الزراعية لاستخداماته العديدة في حياتنا اليومية، بداية من الملابس مرورا بمصافي القهوة، وصولا إلى الأقنعة الطبية.باعتباره أكثر الألياف الطبيعية استخداما، أصبح القطن أهم منتج زراعي غير غذائي، فما يقرب من نصف جميع المنسوجات تتطلب ألياف القطن.بالعودة إلى التاريخ، سنجد أن أول إنتاج للقطن كان في سنة […]

ظهرت المقالة حكاية عمرها 7 آلاف عام..



أين استقر عرش القطن في 2022؟ أولاً على ايرث نيوز.

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