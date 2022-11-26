2022/11/26 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستكون أولويات حكومة نتنياهو المقبلة؟ وكيف ستتعاطى مع الشأن الأمني في الداخل ومع الملفات الإقليمية ولا سيما العلاقة مع دول الجوار العربية، وكيف ستكون علاقاتها مع إدارة بايدن؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولويات حكومة نتنياهو المقبلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولويات حكومة نتنياهو المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).