نيمار يصف إصابته بأنها

2022/11/26 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، يوم الجمعة، عن إحباطه بعد تعرضه لإصابة تهدد طموحه بالفوز مع منتخب بلاده بالبطولة السادسة لكأس العالم المقامة في قطر.

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