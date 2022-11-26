استقرار اسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/11/26 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقر سعر مثقال الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بتغيير طفيف جدا عن سعر يوم أمس الجمعة.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر360,850 دينار

فيما كانت الأسعار يوم أمس 361.240 دينار اي بفارق 390 دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

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