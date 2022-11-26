مهمة ناسا الاختبارية

2022/11/26 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

بعد 10 أيام على إطلاق مهمة "ارتيمس1" غير المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دخلت المركبة أوريون إلى مدار القمر.

وقالت ناسا إن مراقبي الطيران في الوكالة "أجروا بنجاح عملية حرق لإدخال أوريون في مدار بعيد"، الأمر الذي يعني أن المركبة ستحلق على بعد حوالي 64 ألفا و400 كيلومتر فوق القمر.

وأوضحت الوكالة أنه بسبب مسافة المدار، فإن الكبسولة ستستغرق نحو أسبوع للقيام بنصف لفة حول القمر، بعدها ستخرج من المدار القمري مجددا لبدء رحلة عودتها إلى الأرض.

ومن المقرر أن تحطم أوريون الرقم القياسي لأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مصممة لنقل رواد الفضاء من الأرض، الرقم القياسي سجلته المركبة "أبولو 13" في عام .1970 وقالت ناسا إن أوريون ستكون على أبعد مسافة من الأرض، على بعد أكثر من 430 ألف كيلومتر، في 28 نوفمبر الجاري بحسب الألمانية.

وتهدف مهمة أرتيمس التابعة لناسا إلى إنزال رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما.

وتأخذ مهمة أرتيمس الأولى، وهي غير مأهولة، المركبة الفضائية أوريون على بعد 64 ألف كيلومتر من القمر من أجل إظهار قدراتها.



وبعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع، ستنتهي المهمة باختبار قدرة أوريون على العودة بأمان إلى الأرض.



وسيتبع ذلك أرتيمس 2، أول مهمة مأهولة لأوريون في رحلات الفضاء.

وسيكون الهبوط على سطح القمر بمثابة الذروة لبعثات أرتيمس.



تم تخصيص هذا الحدث التاريخي في الأصل لعام 2024 ، ومن المقرر حاليا أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن من عام 2025 .

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