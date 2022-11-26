جدول مباريات اليوم في مونديال قطر

2022/11/26 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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يشهد اليوم السابع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.





وتبدأ منافسات اليوم السبت، بمواجهة المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش على استاد "الجنوب" بمدينة "الخور.

وبعد ذلك، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والدنماركي الحصان الأسود في البطولة، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.

وستختتم منافسات يوم السبت بالمواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين "الجريح" والمكسيك، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة الرابعة (D):

تونس x أستراليا – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الثالثة (C):

بولندا x السعودية – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الرابعة (D):

فرنسا x الدنمارك – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة الثالثة (C):

الأرجنتين x المكسيك – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في كأس العالم:

ستكون قنوات "بي إن سبورتس ماكس"، وقنوات الكأس الرياضية القطرية، هي الناقلة لمباريات اليوم، ويشار إلى أن مباراة السعودية وبولندا ستبث عبر قناة "beIN SPORTS" المفتوحة وكذلك قناة الكأس، ضمن باقة 22 مباراة ستتاح مجانا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

ويمكن متابعة مباريات اليوم من خلال قنوات "beIN Sports HD 2 Max" المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس"Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD"

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة على "نايل سات":

تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة على "عرب سات":

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة الكأس المفتوحة:

تردد قناة الكأس المفتوحة على "نايل سات":

تردد القناة: 11911

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس المفتوحة على "عرب سات":

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت على حقوق بث عدد محدود من المباريات، مثل:

- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

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