2022/11/26 | 09:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -m0F3Pirte4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرطة كركوك تعلن وفاة طفلين من جراء السيول في المحافظة في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شرطة كركوك تعلن وفاة طفلين من جراء السيول في المحافظة في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).