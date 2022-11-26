إخلاء سبيل منة شلبي

2022/11/26 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت النيابة العامة المصرية، مساء الجمعة، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بعد استجوابها، وذلك إذا ما سددت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان صحافي مساء الجمعة إنها استجوبت شلبي إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة.

وأضاف البيان “وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها”.

وتابع البيان “وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة”.

وأشار البيان إلى أنه “جارٍ استكمال التحقيقات”.

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