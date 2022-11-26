تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر… مُستمر

2022/11/26 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أمس الجمعة، إن تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في “إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل”، وفق وكالة الأنباء التركية.

وقال أوقطاي في كلمة أمام لجنة الميزانية في البرلمان التركي، إن التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضاً.

وأضاف أن الموقف التركي المتمثل في إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات، والسعودية وإسرائيل.

وأردف قائلاً “تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المصافحة بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، يوم الأحد الماضي، كانت خطوة أولى مزيدل من التطبيع بين البلدين.

وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستليها، وأنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.

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