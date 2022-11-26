الذهب يحقق مكاسب أسبوعية طفيفة متأثراً بارتفاع الدولار

2022/11/26 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

لقت أسعار الذهب على مكاسب اسبوعية طفيفة مع ارتفاع الدولار الامريكي التي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب صغير بنسبة 0.17%.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولاراً للأونصة في وقت سابق.

وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعاً 0.5% إلى 1754 دولاراً.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

ولم تشهد الفضة تغيراً يذكر وسجلت 21.52 دولارا، فيما تراجع البلاتين 0.7% إلى 980.71 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 1.4% مسجلاً 1854.47 دولار وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.

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