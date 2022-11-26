شرطة البصرة: القبض على 71 عاملا اجنبيا لمخالفتهم شروط الاقامة

2022/11/26 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، القاء القبض على 71 عاملا اجنبيا، لمخالفتهم شروط الإقامة.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز قسم قيادة شرطة محافظة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من القاء القبض على 71 شخصا من جنسيات أجنبية، وذلك لمخالفتهم القوانين وتجاوزهم مدة الإقامة وممارستهم العمل من دون عقود عمل رسمية".

وأضاف أن "المفارز سلمت المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت دائرة الإقامة التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت في أيلول الماضي، عن ترحيل 26859 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد والمحافظات، وحددت شروط منح الإقامة والجنسية.

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