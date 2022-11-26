2022/11/26 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أغلق خام البصرة على خسائر اسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 5% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت هي الاخرى.واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم الجمعة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع المركز الخبري الوطني.

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