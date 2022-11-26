المركز الثقافي البغدادي: بصمة مبادرة تمكين واضحة في شارع المتنبي

2022/11/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى ان بصمات مبادرة تمكين اصبحت واضحة وجليه على شارع المتنبي.

وقال عيسى خلال ندوة "احاديث بغدادية في شارع الثقافة" والمخصصة للحديث عن اعمار شارع المتنبي ان "المبادرة تعتبر من الخطوات الجيدة لدعم المجالات كافة ".

واوضح ان "العراق ومن الناحية الثقافية يحتاج الى الكثير من الاهتمام والعناية"، مشددا على انه "هناك الكثير من الافكار والمشاريع لتطوير الواقع الثقافي في العراق".

من جانبه، اوضح ممثل وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة نوار العبيدي أن "مباردة تمكين حاضرة في جميع المحافل الثقافية والاجتماعية وحتى الصحية"، مشيرا الى ان "تلبية احتياجات المواطن العراقي من اولويات رابطة المصارف العراقية الخاصة ".

وقال العبيدي أن "مبادرة تمكين اطلقت وبالتعاون مع الكثير من الجهات اهمها البنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء ".

وتابع ان "تطوير شارع المتنبي من اهم المشاريع التي تبنتها مبادرة تمكين كون الشارع يعد من اهم المشاهد الثقافية في العراق وحتى في الوطن العربي".

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