تظاهرات للكوادر التدريسية أمام تربية السليمانية للمطالبة بالترفيعات والعلاوات

2022/11/26 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بأضراب الكوادر التدريسية أمام تربية السليمانية مطالبين بالترفيعات.

وقال مراسل ٍٍ(بغداد اليوم) ، إن "مجموعة من الكوادر التربوية قاموا بالأضراب عن الدوام، وتجمعوا أمام تربية السليمانية، مطالبين بالترفيعات والعلاوات".

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