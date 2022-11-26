اعتقال متهمين اثنين بتجارة المخدرات في بغداد والنجف

2022/11/26 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت القوات الأمنية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في بغداد والنجف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، بالتنسيق مع شعبة مخدرات الكرخ، تمكنت من القاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في منطقة الشرطة الخامسة ببغداد عبر نصب كمين محكم، ضبط بحوزته مواد مخدرة وتمت مصادرتها وإحالة المتهم الى الجهات المعنية".

وأضاف أن "مفارز أخرى تابعة لمديرية استخبارات وامن النجف الأشرف، القت القبض أيضا على متهم مطلوب للقضاء على وفق احكام المادة 28 مخدرات، من خلال تواجده في قضاء الكوفة بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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