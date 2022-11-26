علماء يكتشفون

2022/11/26 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح فريق دولي من الباحثين، في اكتشاف "العادات الغذائية" لأقدم حيوانات الأرض، التي عاشت قبل أكثر من 550 مليون سنة.

وبين بحث اجراه العلماء نشر في مجلة "Current Biology"، ان "حفريات لحيوان إدياكاران، تشير الى انه عاش منذ ما بين 538,8 مليون و635 مليون سنة وتعد أول دليل على الطعام الذي استهلكه ذلك الكائن".

واكد البحث، أن "الكائنات الحية المعروفة باسم "إدياكاران"، شكلت لغزا للعلماء لفترة طويلة، لأنها تبدو كأنها نباتات متحجرة في قاع البحار أو المحيطات، بطول يصل إلى مترين، مما جعل من الصعب تحديد ما إذا كانت تنتمي للفطريات أو الطحالب أو سلالة مختلفة تماما، مشيرا الى ان "علماء أحافير يعتقدون أن هذه الكائنات كانت عبارة عن حيوانات، خاصة أن بعضها استطاع الحركة".

وأشار الى ان "أحفورة الكائن الذي يشبه البزاقة، ويُعرف باسم كيمبيريلا (Kimberella) احتوت على مركبات تشير إلى أنه أكل الطحالب والبكتيريا من قاع المحيط".

مجلة "Current Biology"نقلت عن المؤلف المشارك في البحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، البروفيسور يوخن بروكس، قوله إن "الأحافير من فترة الإدياكاران شكلت بعضا من أهم الأحافير على الإطلاق فيما يتعلق بالتطور، لأنها المرة الأولى التي تصبح فيها الحياة كبيرة.



إنها أقدم الأحافير الكبيرة التي يمكن رؤيتها بالعين".

وبين ان "كيمبيريلا كان حيوانا متقدما في وقته، لأن وجود قناة هضمية لديه أمر حديث جدا، مقارنا إياها بالحيوانات الأكثر بدائية"، حسب ما أوضحت صحيفة "تلغراف" البريطانية".

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