2022/11/26 | 11:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالَّية في مجلس النواب، السبت، 26 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة نصف مليون فضائي ومزدوج في قائمة مرتبات الموظفين أولاً على المسلة.

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