مباراة حياة أو موت.. ألمانيا تواجه إسبانيا بذكريات كابوس السداسية

2022/11/26 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض ألمانيا مباراة "حياة أو موت" بمواجهة إسبانيا، الأحد، على استاد البيت في الخور لتعويض صدمة الخسارة أمام اليابان، حيث يتوجب على الحارس مانويل نوير ورفاقه تقديم أفضل ما لديهم لإسقاط "لا روخا" الساحرة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال قطر في كرة القدم.

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