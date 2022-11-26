2022/11/26 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أحد المشجعين الإيرانيين خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره الويلزي ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصرف مشجع إيراني عند ملاحظة أنه على الكاميرا بالملعب يثير تفاعلا واسعا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصرف مشجع إيراني عند ملاحظة أنه على الكاميرا بالملعب يثير تفاعلا واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).