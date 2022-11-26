خلاف علني بين الرئيس زيلينسكي وعمدة كييف بسبب الكهرباء

2022/11/26 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس بلدية كييف، بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء “ملاجئ طارئة”.وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافا من المراكز التي يمكن للناس الحصول … Readmore

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