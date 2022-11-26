ماسك يكشف عمن سيدعم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2022/11/26 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إنه سيدعم حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إذا قرر هذا السياسي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.وقال رجل الاعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي، لأنه […]

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