2022/11/26 | 11:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال الاشتباك مع "بي كي كي" شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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