2022/11/26 | 11:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bzDbPobftbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة حقك بالتعليم .. منظمة ألمانية تطلق مبادرة لتشجيع الطلبة الالتحاق بالمدارس في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة حقك بالتعليم .. منظمة ألمانية تطلق مبادرة لتشجيع الطلبة الالتحاق بالمدارس في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).