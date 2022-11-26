2022/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الوقت الذي يبحث فيه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، أصبح من شبه المؤكد أن المستوى الذي يناقشونه سيكون أعلى من المستوى المتداول حالياً، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، الجمعة.

ويشار إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يدرسون هذا الأسبوع وضع سقف لسعر شراء النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا منذ فبراير (شباط) الماضي.

ومن المتوقع أنه عند التوافق عليه، سيتم اعتماد سقف السعر من قبل دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى جميعها في عملية تقودها الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات موقع “أرغوس” ميديا، فإن أي سعر سيتم الاتفاق عليه سيكون أعلى بكثير من سعر خام الأورال الروسي المتداول حالياً.

وانخفض مؤشر خام الأورال الروسي إلى نحو 52 دولاراً للبرميل الخميس عند اثنتين من محطات التصدير الغربية الرئيسية في البلاد، حسبما أفاد الموقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط الروسي المتداول أقل من سعر الاتحاد الأوروبي المقترح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط الروسي المتداول أقل من سعر الاتحاد الأوروبي المقترح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).