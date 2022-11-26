الذهب يستقر بفعل ارتفاع الدولار

2022/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولاراً للأوقية في وقت سابق.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعاً 0.5% إلى 1754 دولاراً.

وزاد مؤشر الدولار 0.2%، مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

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