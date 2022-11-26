مشاركة 25 شركة ومصنعاً عراقياً بمعرض في اسطنبول

2022/11/26 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة أن المشاركة العراقية في معرض (الحلال التاسع) الذي انطلقت أعماله في مدينة اسطنبول التركية للمدة من 24 وتختتم غداً الأحد، يهدف إلى تمثيل العراق في المحافل الاقتصادية الدولية خير تمثيل، والتعريف بالصناعة والمنتج الوطني .

ونقل بيان للشركة، عن مديرها العام زهرة الكيلاني، قولها: إن "عدد الجهات المشاركة ضمن الجناح العراقي بلغ (25) شركة ومصنعاً جميعها من القطاع الخاص المحلي".

وأكدت الكيلاني أن "هذا المعرض أقيم على هامش القمة العالمية الثامنة للحلال، والذي عقد بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس التابعان الى منظمة التعاون الإسلامي.

وبينت الكيلاني أن "معرض الحلال يعدّ واحداً من أكبر المعارض التي تقام في هذا التخصص"، لافتة الى أن "الهدف من إقامة هذا الحدث هو توفير مناخ مناسب لتبادل الخبرات بين المشاركين والباحثين والخبراء في مختلف بقاع العالم في ما يتعلق بمفهوم الحلال والذي يشمل (الطعام والمشروبات الحلال ومواد التجميل والعناية الشخصية والسياحة والسكن والخدمات المالية والمصرفية والأزياء والموضة".

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