2022/11/26 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يقول إن قانون الموازنة يستهدف 5 أولويات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يقول إن قانون الموازنة يستهدف 5 أولويات في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يقول إن قانون الموازنة يستهدف 5 أولويات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).