2022/11/26 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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