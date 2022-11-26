2022/11/26 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، الاطاحة بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء البشرية في صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء البشرية جنوب صلاح الدين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء البشرية جنوب صلاح الدين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).