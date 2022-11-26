كمين يطيح بتاجري مخدرات في بغداد والنجف

2022/11/26 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات والامن، اليوم السبت، القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي بغداد والنجف.

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