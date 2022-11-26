2022/11/26 | 13:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، 26 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموازنة: تكافح البطالة والفساد وتقلل الفقر أولاً على المسلة.

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