وزيرة الاتصالات توجه بتفعيل ملف توزيع قطع الاراضي على الموظفين

2022/11/26 | 13:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، 26 تشرين الثاني، 2022، بتفعيل...

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