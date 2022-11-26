فيديو لاعترافات أحد أفراد شبكة تجارة اعضاء بشرية في صلاح الدين

2022/11/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، الاطاحة بأحد افراد شبكة تجارة الاعضاء البشرية جنوبي محافظة صلاح الدين.

ونشر الجهاز مقطعا فيديويا تلقته (بغداد اليوم)، يوضح اعترافات المتهم بعمله ضمن شبكة لتجارة الاعضاء البشرية في صلاح الدين وشهادات الضحايا في القضية.

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