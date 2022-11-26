طريق إلى الشمس- دلال بشار

2022/11/26 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه قصة قصيرة فازت كاتبتها دلال بشار ، الطالبة في الجامعة الامريكية في كردستان العراق، بالجائزة الثانية في المسابقة الادبية- روانجا وفازت بالجائزة الاولى اسماء مهدي من البصرة وبالمركز الثالث على اكبر من البصرة ايضا.دلال بشار ليس من السهل أن نختار طريق الحياة الذي نريد المشي فيه.خاصة في مدينة تمشي بنا ولا […]

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