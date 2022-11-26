بعد الخروج المبكر للعنابي من المونديال.. هجوم قطري لاذع على سانشيس

2022/11/26 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت صحف قطرية صادرة، السبت، المدرب الإسباني، فيليكس سانشيس، مسؤولية الخروج المبكر لمنتخب "العنابي"، من دور المجموعات لمونديال 2022 الذي يستضيفه على أرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

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