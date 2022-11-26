أوروبا تضع منشآت النفط والغاز تحت الرقابة الأمنية المشددة

2022/11/26 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن حماية منشآت البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز باتت أولوية لأمن أوروبا القومي.وبحسب الصحيفة تقوم سفن وطائرات حربية ومسيرات بمراقبة خطوط الأنابيب ومنصات الحفر البحرية، كما تم نشر قوات خاصة في منشآت النفط والغاز، وكثفت شركات الطاقة الخاصة إجراءاتها الأمنية.وأشارت الصحيفة إلى أن حلف الناتو عزز […]

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