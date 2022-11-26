2022/11/26 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) ان "السوداني استقبل سفير السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، ونقل السفير الإيراني دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف ان " اللقاء بحث عددا من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وال صادق يؤكدان على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وال صادق يؤكدان على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).