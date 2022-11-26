الصومال.. القوات الحكومية تقتل 100 من عناصر الشباب

2022/11/26 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية مقتل 100 من عناصر حركة الشباب في عملية للجيش بالتعاون مع العشائر جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية نفذتها وحدات من الجيش بالتعاون مع المخابرات الصومالية والحلفاء الدوليين في بلدة بولو مدينة، بإقليم شبيلى السفلى تسببت امس الجمعة بمقتل 15 من عناصر الشباب وتدمير عتاد عسكري كان بحوزة الإرهابيين، وان الحصيلة ارتفعت صباح يوم السبت ووصلت الى 100 قتيل من عناصر حركة الشباب".

من جانب آخر، قالت حركة الشباب ووزير بالحكومة المحلية إن "مسلحي الحركة هاجموا قاعدة عسكرية في إقليم جلجدود بوسط البلاد أمس الجمعة مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بعد محاولة الجيش والعشائر المتحالفة معه صد الهجوم".

يشار إلى أن القوات الحكومية أحرزت عددا من الانتصارات في القتال ضد الحركة في الأشهر الثلاثة الماضية مستعيدة أراضي بمساعدة مسلحين من العشائر.

وتسيطر الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات من الصومال، وفقدت قرية قايب التي سيطرت عليها القوات الحكومية قبل أسابيع قليلة، وهو ما تنفيه حركة الشباب وتقول إنها كبّدت القوات الحكومية خسائر كبيرة في هجومها.

والأربعاء الماضي، نفذت وحدات من الجيش الصومالي، عملية مماثلة في بلدة "بولو مدينة"، قتل فيها 49 من عناصر الحركة.

وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" المتمردة التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت العديد من العمليات وأودت بحياة المئات منذ عام 2006.

ولقي ما لا يقل عن 120 حتفهم في هجوم استهدف وزارة التعليم في العاصمة مقديشو في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكان الأكثر دموية منذ 5 سنوات.

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