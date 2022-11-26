المالية النيابية: احباط محاولة سرقة 18 مليار دولار من مصرف الرافدين في بيروت

2022/11/26 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، السبت، عن احباط محاولة سرقة 18 مليار دولار من مصرف الرافدين في بيروت، مبينا ان شبكة موظفين نظيفة هي من اوقفت عملية التهريب.وقال سند في منشور على “فيسبوك” تابعته ان “موضوع مصرف … Readmore

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