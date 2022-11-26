السوداني يشدد على ضرورة إنجاز الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمها للبرلمان لتدخل حيز التنفيذ دون تأخير

2022/11/26 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإنجاز الموازنة بالسرعة الممكنة، فيما أكد أن التخصيصات تستهدف 5 ملفات.وقال السوداني على هامش ترؤسه اجتماعاً خُصص لمناقشة موازنة 2023، بحسب بيان لمكتبه: إن من الضروري “إنجاز مشروع قانون الموازنة … Readmore

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