استعادتها منذ أسابيع…أوكرانيا تجلي المدنيين من خيرسون

2022/11/26 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت أوكرانيا إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون التي استعادتها أخيراً بعد احتلال روسي استمر عدة أشهر.

وأعلنت وزارة البنية التحتية أمس الجمعة نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، بعدما احتلتها منذ أوائل مارس(آذار).

لكن الروس يحتفظون بمواقع على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو ويطلقون المدفعية منها.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية لخيرسون كثيراً لدرجة أن الحكومة الأوكرانية نصحت مواطنيها بمغادرة العاصمة الإقليمية مؤقتاً.

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