جنرال أمريكي سابق يتنبأ لـCNN كيف ستسير حرب روسيا بأوكرانيا خلال الشتاء

2022/11/26 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الجنرال الأمريكي المتقاعد، جيمس "سبايدر" ماركس الضوء على سير عمليات القوات الروسية في أوكرانيا وما يتنبأ بحصوله خلال فصل الشتاء.

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