السوداني يوجز أبرز أولويات قانون الموازنة ويوجه بسرعة إنجازه

2022/11/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، على ضرورة

إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة

الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

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