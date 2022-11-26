السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

2022/11/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، دعوة رسمية

لزيارة إيران اثناء لقاءه بسفير طهران

في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"السوداني إست

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