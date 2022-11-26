2022/11/26 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدث قبل قليل==========نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بإنقاذ طفل سقط داخل فتحة للصرف الصحي بعمق كبير في منطقة الگيارة التابعة إلى مدينة الصدر شرقي بغداد.حيث اضطرت فرق إنقاذ الدفاع المدني الى إنزال احد رجالها داخله الفتحة ليتمكن من سحب الطفل واخراجه من عمق فتحة الصرف الصحي قبل ان يفقد الوعي ويختنق نتيجة استنشاق غاز الميثان المتولد من تحلل المواد العضوية، كذلك تم إجراء الإسعافات الأولية والتأكد من صحة الطفل قبل تأمين نقله الى مستشفى لضمان سلامته الصحية .

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. انقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي بمدينة الصدر ببغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. انقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي بمدينة الصدر ببغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).