بعقوبة تتخلص من خطر الغرق بعد موجة الامطار الاكثر غزارة في 2022

2022/11/26 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

كشف قائممقام قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم السبت، عن زوال خطر غرق القضاء بعد موجة الامطار الاكثر غزارة خلال العام الجاري.وقال الحيالي، لـ( بغداد اليوم)، إن "بعقوبة شهدت موجة هطول امطار هي الاكبر خلال العام الجاري 2022 استمرت لساعات يوم امس ما ادى الى غرق بعض الشوارع والتقاطعات خاصة الاحياء الغربية".واضاف، أن "استنفار الجهد الحكومي لمختلف الدوائر من اجل تصريف مياه الامطار انقذ الموقف والسيطرة على كميات كبيرة من مياه الامطار"، لافتا الى أن "خطر غرق بعقوبة زال حاليا وجميع الطرق باتت مفتوحة امام سير المركبات".واشار الحيالي الى أن "مشكلة الغرق المتكررة لاجزاء من الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة مع كل موجة امطار مرتبط بتاخر البت في مشروع المجاري الذي سينهي بشكل كلي تصريف مياه الامطار ومنع تكرار مسلسل غرق الشوارع والازقة".

وكانت مناسيب نهر ديالى، قد ارتفعت بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، بسبب تدفق السيول وهطول امطار غزيرة، إضافة الى امتلاء بحيرة حمرين، فيما دعت وزارة الموارد المائية إدارة المحافظة الى تبليغ الساكنين على ضفاف النهر بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

واعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الاثنين الماضي، بدء تدفق السيول القادمة من الحدود العراقية– الايرانية صوب مناطق شرق المحافظة، قبل أن تسبب السيول بقطع الطريق الرابط بين ديالى وواسط، فضلا عن طرق أخرى.من جهتها، شكلت وزارة الكهرباء وهيأة المنافذ الحدودية خلايا ازمة خاصة بهما، لمواجهة مخاطر السيول على المنشآت التابعة لهما.

والثلاثاء الماضي، كشفت قيادة شرطة ديالى، عن تطوع أكثر من 500 شاب يُجيد السباحة، لدعم الشرطة النهرية في بعقوبة، تحسبا لما قد ينتج عن ارتفاع مناسيب نهر المحافظة.

وقال مدير إعلام القيادة العقيد غالب العطية لـ(بغداد اليوم)، إن "اكثر من 500 شاب من مختلف مناطق ديالى عبروا عن دعمهم للشرطة النهرية في بعقوبة، وهي تقوم بواجبات المتابعة والمراقبة لمناسيب المياه والاستجابة الفورية لاي مناشدة على مدار 24 ساعة"، مبينا أن "الشباب يجيدون السباحة وقد تطوعوا للمساندة في أي واجب داخل بعقوبة او خارجها، ومواجهة حالات الطوارئ".

وأضاف العطية، أن "الدعم الشعبي لتشكيلات الشرطة جاء من احساس وطني في ضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع مناسيب مياه نهر ديالى مؤخرا"، مؤكدا أن "وضع بعقوبة ليس بخطير حاليا، والحديث عن غرقها مجرد تكنهات غير دقيقة، إضافة الى ان الشرطة في حالة استنفار على مدار الساعة في كل قواطع المسؤولية".

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